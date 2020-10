Mit Max Kanter (Sunweb) auf Rang sieben konnte sich ein weiterer Deutscher in den Top Ten platzieren.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) führt weiterhin mit fünf Sekunden Vorsprung auf den Iren Dan Martin (Israel Start-Up Nation) und mit 13 Sekunden auf den Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Der viermalige britische Tour-Champion Chris Froome (Ineos Grenadiers) belegte am Freitag den 123. Platz und hat als 77. der Gesamtwertung 37:45 Minuten Rückstand.

Die 184,4 km lange fünfte Etappe am Samstag führt wieder über hügeliges Terrain. Auf der sechsten Etappe am Sonntag fällt das mit Spannung erwartete Finale am Col du Tourmalet aufgrund von Restriktionen der französischen Behörden aus. Auch der Col d'Aubisque wird nicht befahren. Die neue Route führt über 146,4 km von Biescas nach Aramon Formigal.