Nach seinen beiden Etappensiegen bei der Sibiu Tour in Rumänien peilt Sprinter Pascal Ackermann weitere Erfolge bei der Vuelta an. "Mein Hauptziel ist die Spanien-Rundfahrt, die Vuelta. Dort will ich zwei, drei Etappensiege holen", sagte der 26 Jahre alte Radprofi vom deutschen Team Bora-hansgrohe dem "Münchner Merkur". Die Vuelta wird Ackermanns erst zweite große Rundfahrt sein.

Die Spanien Rundfahrt wurde wegen der Corona-Pandemie auf den 20. Oktober bis 3. November verlegt.

Für die Tour de France (29. August bis 20. September) wurde der gebürtige Kandeler von seinem Team nicht nominiert - doch darüber ist er eigentlich ganz glücklich.

"Ich wäre natürlich gern in Frankreich mitgefahren. Aber in diesem Jahr hätte das keinen Sinn gemacht. Die Strecke ist nichts für Sprintspezialisten. Das wird eine Tour für Bergfahrer", sagte Ackermann. Bei der Vuelta wolle er nun auch herausfinden, "wie sich das anfühlt, drei Wochen am Stück zu fahren. Auch so gesehen bin ich ganz froh, dass ich erst nächstes Jahr mein Tour-Debüt gebe", sagte er.

