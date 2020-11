Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) hat in Ciudad Rodrigo die 16. Etappe der Vuelta a España im Sprint eines durch das schwere Teilstück stark dezimierten Fahrerfeldes gewonnen. Der Däne setzte sich im Sprint vor Primoz Roglic (Jumbo - Visma) und Rui Costa (UAE Team Emirates) durch.

Durch Etappenrang zwei sicherte sich Roglic sechs Sekunden Zeitbonifikation und baute so seine Gesamtführung sogar noch einmal aus. Vor der entscheidenden Bergankunft am Alto de la Covatilla am Samstag führt der Slowene somit jetzt mit 45 Sekunden Vorsprung vor Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) und 53 Sekunden vor Corts Teamkollege Hugh Carthy (EF Pro Cycling).

"Das Timimg lief heute sehr gut im Sprint. Ich kam durch die letzte Kurve 200 Meter vor dem Ziel und von da an gab ich dann alles was ich hatte. Ich hatte die gesamte Etappe nie wirklich die Ambition diese Etappe zu gewinnen. Am Start dachte ich eine kleineres Feld kommt ins Ziel und ich helfe Hugh Carthy", sagte Cort Nielson im Ziel.

Erst zwei Kilometer vor dem Ziel hatte das Feld mit dem Französischen Zeitfahrmeister Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) den letzten Ausreißer eingeholt. Maßgeblich an der Jagd auf die Ausreißer des Tages beteiligt waren Ineos Grenadiers und EF Pro Cycling sowie Movistar, die allesamt wohl auch Druck auf Roglic und sein Team Jumbo - Visma ausüben wollten.

Anstatt dann aber zu attackieren, servierten sie Roglic die Chance auf Bonussekunden so auf dem Silbertablett. Cavagna wurde schließlich durch Movistar eingefangen, die dann aber Alejandro Valverde zu früh an die Spitze brachten, so dass der Ex-Weltmeister nicht über Rang fünf hinauskam.

Felix Großschartner (Bora - hansgrohe) sprintete auf den siebten Tagesrang und behauptete auch seinen siebten Gesamtrang, Jasha Sütterlin (Sunweb) wurde Tageszehnter.

