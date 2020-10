So beendete der Freiburger die Tour Down Under als Gesamtdritter und die Algarve Rundfahrt auf Rang sechs. Auch nach dem Neustart im August präsentierte sich Geschke in Topform, wurde Fünfter beim Gran Piemonte und landete auf zwei Bergetappen der Tour in den Top Ten. Bei der Vuelta belegte er nach drei schweren Etappen mit mehr als 50 Minuten Rückstand Platz 157 der Gesamtwertung.