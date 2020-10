Die Vuelta a España ist in diesem Jahr mit 2882,8 Kilometern die kürzeste der drei großen Landesrundfahrten. Der Grund: Statt der ursprünglich vorgesehenen 21 Etappen, müssen die Fahrer nur 18 Teilstücke absolvieren. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der Start im niederländischen Utrecht und die weiteren beiden Etappen in den Niederlanden gestrichen. So startet die Spanien-Rundfahrt diesmal in Irún im Baskenland. Das Ziel liegt in der spanischen Hauptstadt Madrid.