Radsport

Vuelta 2021 - 1. Etappe: Profil und Strecke zum Zeitfahren in Burgos

Am Samstag, 14. August fällt in Burgos der Startschuss zur 76. Vuelta a España 2021. In der nordspanischen Stadt müssen die Fahrer die ersten 7,1 der insgesamt 40,9 Zeitfahrkilometer der diesjährigen Ausgabe absolvieren. Start und Ziel ist an der Kathedrale von Burgos. Gerade auf den ersten 3 km sind die Fahrer durch steigende Passagen gefordert. Strecke, Profil und Karte hier im Video!

00:00:30, vor einer Stunde