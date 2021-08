Radsport

Vuelta a España 2021 - 2. Etappe: Entscheidung im Massensprint nach erstem Massenstart?

Am Sonntag, 15. August, geht es mit der 2. Etappe bei der 76. Vuelta a España 2021 weiter und es kommt zum ersten Massenstart der diesjährigen Ausgabe. Die Fahrer starten das 169,5 kilometerlange Teilstück in der nordspanischen Stadt Burgos, wo am Samstag bereits das Zeitfahren stattfand. Die Entscheidung der Etappe könnte in einem Massensprint fallen. Strecke, Profil und Karte hier im Video!

00:00:30, vor 2 Stunden