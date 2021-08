Radsport

Vuelta 2021 - 6. Etappe - Sturz im Peloton: Alpecin-Profi rutscht in die Böschung

Schrecksekunde im Hauptfeld auf der 6. Etappe: Am rechten Straßenrand kommt es etwas mehr als 50 Kilometer vor dem Ziel zu einem Crash, in dem ein Alpecin-Fenix-Fahrer und ein BikeExchange-Fahrer involviert sind. Einer der beiden fliegt gar in die Böschung neben der Straße.

00:00:29, vor einer Stunde