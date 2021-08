Radsport

Vuelta a España 2021 - 6. Etappe: Tellerflach und steiles Finale - Strecke, Profil und Karte

Die 6. Etappe der 76. Vuelta a España 2021 am Donnerstag, 19. August, führt von Requena zum Alto de la Montaña de Cullera. Insbesondere die letzten 1,9 Kilometer haben es in sich, denn es geht steil bergauf mit einer durchschnittlichen Steigung von 9,4 Prozent. Zuvor ist die Etappe am Mittelmehr teils tellerflach, so dass die Sprinter angreifen können. Strecke, Profil und Karte hier im Video!

00:00:30, vor 13 Stunden