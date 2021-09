Clément Champoussin (Ag2r – Citroen) hat in Mos am Castro de Herville die 20. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen, obwohl der Ausreißer im Schlussanstieg zunächst überholt wurde. Dann aber profitierte er davon, dass die Gesamtwertungs-Favoriten sich belauerten, zog nochmal vorbei und fuhr zum bislang größten Sieg seiner Karriere.

Zweiter wurde mit sechs Sekunden Rückstand Primoz Roglic (Jumbo – Visma) vor Adam Yates (Ineos Grenadiers / +0:08), Enric Mas (Movistar / +0:08) und Jack Haig (Bahrain Victorious / +0:12). Damit steht Roglic einen Tag und ein 33 Kilometer langes Einzelzeitfahren vor seinem dritten Vuelta-Gesamtsieg in Folge.

Das Thema des Tages war aber ein Umsturz in der Gesamtwertung, der sogar zur frustrierten Aufgabe des Kolumbianers Miguel Ángel López (Movistar) geführt haben soll, der noch als Gesamtdritter in den Tag gestartet war. Das jedenfalls wurde im Etappenfinale via Radio Tour gemeldet. Später hieß es, er sei doch wieder auf dem Rad.

López und Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sprangen rund 57 Kilometer vor dem Ziel am Alto de Mougás nicht mit, als sich nach einer durch Bernal vorbereiteten Attacke von Yates auch Roglic, Mas, Haig und dessen Teamkollege Gino Mäder lösten.

Vuelta 2021: Egan Bernal verliert Weißes Trikot an Gino Mäder

Die Lücke zwischen den beiden Gruppen ging schnell auf und López musste allein nachführen, verlor aber Sekunde um Sekunde, bis sein Podestplatz verloren schien. Dann nahm er erst die Beine hoch, um vor dem letzten Berg des Tages dann sogar anzuhalten und mit Sportdirektor Patxi Vila zu diskutieren - ob er das Rennen dann aufgab oder noch fortsetzte, schien zunächst unklar. Sicher war nur: Mit den Top 10 der Gesamtwertung hatte er nichts mehr zu tun.

So rückte Haig aufs Vuelta-Podium und Yates auf den vierten Gesamtrang vor, während Mäder als neuer Gesamtfünfter das Weiße Trikot des besten Jungprofis von Bernal übernahm.

Das Bergtrikot verteidigte in der Ausreißergruppe des Tages der zweifache Etappensieger Michael Storer (DSM), während Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick-Step) das Grüne Trikot behielt.

