Radsport

Vuelta 2021 - 16. Etappe: Die letzte Chance für die Sprinter - das Streckenprofil

Die 16. Etappe der Vuelta a España 2021 am Dienstag, 31. August, führt nach dem letzten Ruhetag von Laredo nach Santa Cruz de Bezana. Start- und Ankunftort liegen in Kantabrien an der Biskaya, die Strecke führt aber beinahe komplett durch das Innere des Landes. Die Etappe ist mit einigen Wellen versehen und bietet deshalb womöglich die letzte Chance für einen Sprinter-Sieg. Das Profil im Video.

00:00:30, vor einer Stunde