Radsport

Vuelta 2021 - 18. Etappe: Vorletzte Bergankunft mit Monster-Finale - das Streckenprofil

Am Donnerstag, 2. September steht bei der Vuelta a España 2021 die vorletzte Bergetappe an. Die 18. Etappe führt über 162,6 Kilometer von Salas nach Altu d'El Gamoniteiru. Auf diesem Teilstück der Spanien-Rundfahrt erwartet Primoz Roglic und Co. Der letzte der vier Berge ist mit 9,8 Prozent durchschnittlicher Steigung der längste und steilste des an diesem Tag. Das Profil im Video.

00:00:30, vor 6 Stunden