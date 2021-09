Radsport

Vuelta 2021: "Übler Sturz" auf 17. Etappe - auch Rotes Trikot Odd Christian Eiking am Boden

Schwerer Sturz in der regennassen Abfahrt auf der 17. Vuelta-Etappe: Alexander Vlasov ist am schwersten betroffen, kann das Rennen aber fortsetzen. Auch Spitzenreiter Odd Christian Eiking ist am Boden, kann aber weiter um sein Rotes Trikot kämpfen.

00:01:29, vor einer Stunde