An 21 Renntagen führt die Vuelta a España 2022 über insgesamt 3280 Kilometer vom 19. August bis 11. September vom niederländischen Utrecht in die spanische Hauptstadt Madrid.

Primož Roglič geht bei der dritten großen Landesrundfahrt als der große Favorit ins Rennen. Die vergangenen drei Ausgaben der Vuelta gingen allesamt an den Slowenen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich der 32-Jährige nach seinem Sturz bei der Tour de France mit vollen Kräften im Kampf um das Maillot Rojo behaupten kann. Die Tour-Giganten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar nehmen in Spanien nicht teil.

Emanuel Buchmann muss indes auf seinen Traum von der Vuelta a España verzichten. Der Deutsche von Bora-hansgrohe fällt aufgrund einer Harnwegsinfektion aus. Pascal Ackermann hält indes die deutsche Fahne hoch und hofft auf einen Etappensieg.

Die kompletten Endergebnisse jeder Etappe und den Zwischenstand in den Gesamtwertungen bei der Vuelta a España 2022 gibt es hier:

Vuelta a España 2022: Alle Etappen und Profile im Überblick

Die Etappen der Vuelta a Espana 2022 in der Übersicht: Profile, Anstiege, Bergwertungen der dreiwöchigen Spanien-Rundfahrt. Die Entscheidung über den Gesamtsieg wird auf den insgesamt sieben Bergetappen fallen, zusammen mit dem Einzelzeitfahren und dem Mannschaftszeitfahren. Die Strecke führt an 21 Renntagen über 3280 Kilometer an 21 Renntagen von Utrecht nach Madrid. Los geht's am 19. August in den Niederlanden. Das Vuelta-Finale steigt am 11. September 2022 in der spanischen Hauptstadt.

Vuelta a España 2022: Die 21 Etappen von Utrecht nach Madrid

