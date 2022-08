Zweiter wurde wie schon am Samstag der Däne Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) hatte den Massenspurt auf der Zielgeraden eröffnet, war aber chancenlos und wurde noch auf Platz neun durchgereicht. Am Samstag hatte Ackermann, der am vergangenen Sonntag noch bei dem EM-Straßenrennen in München gestürzt war, in Utrecht Platz fünf belegt.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden übernahm der Italiener Edoardo Affini (Jumbo-Visma) von seinem Teamkollegen Mike Teunissen. Bennett baute seine Führung in der Sprintwertung aus.

Am Montag steht der erste Ruhetag der Vuelta an, am Dienstag wird die Rundfahrt in ihrem Kernland Spanien fortgesetzt. Dann geht es über 152,5 km zwischen den baskischen Städten Vitoria-Gasteiz und Laguardia, zwei knackige Bergwertungen und eine kurzer Schlussanstieg könnten erste Erkenntnisse über den Formstand der Favoriten geben.

