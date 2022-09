Besonders der rechte Arm und das rechte Bein schienen schwer betroffen. Dabei hatte das Finale der 16. Etappe für Roglic planmäßig begonnen. Roglic hatte wenige Kilometer vor dem Ziel eine eindrucksvolle Attacke gestartet und viel Zeit auf seine Konkurrenten herausgefahren.

"Wir wussten, dass dieser Bereich wie geschaffen ist für Primoz", erklärte Engels in einer Mitteilung des niederländischen Teams die Strategie.

"Anfangs haben wir den Etappensieg anvisiert", verriet er, "aber der Zeitgewinn war uns genauso viel Wert. Es lief nach Plan, bis Primoz auf den letzten Metern dieses Pech ereilte." Der Titelverteidiger berührte im Zielsprint einen Konkurrenten, kam zu Fall und wirkte anschließend benommen.

Teamkollege Mike Teunissen rollte mit seinem Kapitän 47 Sekunden nach Tagessieger Mads Pedersen über die Ziellinie in Tomares. Roglic wurde allerdings zeitgleich mit dem Etappensieger gewertet.

Unter Schock: Roglic nach Sturz schwer gezeichnet

Engels: "Kein gutes Gefühl"

Damit gewann der Slowene acht Sekunden auf den Gesamtführenden Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), der nach einem Defekt an seinem Rad erst nach über drei Minuten über die Ziellinie fuhr, aufgrund der Drei-Kilometer-Regel aber zeitgleich mit der ersten Verfolgergruppe gewertet wurde.

"Wir haben nicht einmal mitbekommen, dass Remco [Evenepoel, Anm. d. Red.] ein Materialproblem hatte, als Primoz attackierte", erklärte Sportdirektor Engels und lobte das "unheimlich starke Finale" seines Vorzeigeathleten bei der Spanien-Rundfahrt.

Doch: "Im Nachhinein bleibt kein gutes Gefühl. Primoz hat zwar Zeit gutgemacht, aber hat das mit einem schweren Sturz bezahlt. Die acht Sekunden sind die Verletzungen an seinem Körper natürlich nicht wert", klagte der Niederländer.

Evenepoel leidet mit Roglic: "Hoffe, dass er weiterfahren kann"

Entscheidung fällt am Mittwoch

Evenepoel fühlte nach dem Rennen mit seinem Kontrahenten: "Ich wollte zu ihm gehen und habe sein kaputtes Trikot gesehen. Er hat dieses Jahr kein Glück gehabt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, damit er weiter um den Sieg bei der Vuelta kämpfen kann."

Roglic wurde unmittelbar nach der Etappe vom medizinischen Team der Vuelta und in der Folge vom Mannschaftsarzt von Jumbo-Visma behandelt. Am Abend gab das niederländische Team auf Twitter ein Update: "Alle Untersuchungen für heute wurden durchgeführt."

Am Mittwochmorgen werde das Team gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, ob Roglic auch weiterhin bei der Vuelta an den Start gehen und die Jagd auf Evenepoel und den vierten Titel in Folge bei der Spanien-Rundfahrt fortsetzen kann.

Es ist nicht der erste schwere Crash auf einer Grand Tour in diesem Jahr: Schon im Juli bei der Tour de France war Roglic gestürzt , hatte sich dabei die Schulter ausgekugelt und sich schließlich von der Frankreich-Rundfahrt zurückziehen müssen.

