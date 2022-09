Radsport

Vuelta 2022 - Antonio Tiberi rutscht auf 15. Etappe und verhindert schlimmen Sturz nur knapp

Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) rutscht auf der 15. Etappe der Vuelta a España von Martos in die Sierra Nevada in einer Abfahrt in die Böschung. Der Italiener kann einen schweren Sturz gerade so verhindern.

00:01:06, vor einer Stunde