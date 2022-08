Radsport

Vuelta 2022 - Highlights: Sam Bennett auf 3. Etappe mit dem zweiten Streich - Rotes Trikot wechselt Besitzer

Dritte Etappe, zweiter Sieg für Sam Bennett: Der irische Sprinter vom Team Bora-hansgrohe ist der dominierende Mann des Vuelta-Auftakts in den Niederlanden. Der 31-Jährige war auch auf der 3. Etappe in Breda nicht zu schlagen. Pascal Ackermann ging im Endspurt die Kraft aus. Derweil wechselte bei Jumbo-Visma erneut der Träger des Roten Trikots. Die Highlights der 3. Etappe in den Niederlanden.

00:02:18, vor 13 Minuten