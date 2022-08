Radsport

Vuelta 2022 - Highlights: Sam Bennett triumphiert auf der 2. Etappe im Massensprint - Gesink verliert Rot

Am Ende der 2. Etappe der Vuelta a España durfte das deutsche Team Bora-hansgrohe in Utrecht jubeln. Bora-Topsprinter Sam Bennett siegte nach 175,1 Kilometern im Massensprint vor Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Pascal Ackermann wurde Fünfter. Der Gesamtführende Robert Gesink verlor sein Rotes Trikot an Teamkollege Mike Teunissen. Die Highlights der zweiten Etappe in den Niederlanden.

00:05:36, vor einer Stunde