Radsport

Vuelta 2022 - Strecke im Überblick: Der Etappen-Plan der Spanien-Rundfahrt von Utrecht nach Madrid auf einen Blick

Die Vuelta a España 2022 wird vom 19. August bis 11. September ausgetragen (live bei Eurosport und discovery+) und führt von Utrecht in den Niederlanden über ca. 3280 Kilometer bis in die spanische Hauptstadt Madrid. Auf insgesamt acht Bergetappen geht es heiß her. Den Auftakt macht ein Teamzeitfahren, auf der 10. Etappe gibt es ein Einzelzeitfahren. Die Strecke der Spanien-Rundfahrt im Überblick.

00:05:05, vor 30 Minuten