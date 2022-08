Radsport

Vuelta 2022 - "What the fuck!?" Samuele Battistella attackiert Jimmy Janssens auf der 9. Etappe

Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) schimpft auf der 9. Etappe der Vuelta a España über Jimmy Janssens (Alpecin–Deceuninck), weil der Belgier die Führungsarbeit verweigert. "What the fuck are you doing!?", schreit der 23 Jahre alte Italiener sieben Kilometer vor dem Ziel in Les Praeres.

00:00:28, vor 17 Minuten