Radsport

Vuelta a España 2022: Strecke der 3. Etappe mit Profil und Karte - Massensprint vorprogrammiert

Bei der Vuelta a España steht am Sonntag, 21. August die 3. Etappe rund um Breda an. Auf die Fahrer warten keinerlei topografische Schwierigkeiten und so sollte das Teilstück gemacht sein für die Sprinter. Die Strecke der 3. Etappe mit Profil, Kurs und Karte hier im Video.

00:00:20, vor 22 Minuten