Radsport

Vuelta a España 2022: Strecke der 6. Etappe mit Profil und Karte - die erste Bergankunft wartet

Die erste von neun Bergankünften der diesjährigen Vuelta steht am Donnerstag, 25. August, an. Am Ende der Etappe wartet der Schlussanstieg zur Pico Jano. Die Strecke der 6. Etappe mit Profil, Kurs und Karte hier im Video.

00:00:20, vor 19 Minuten