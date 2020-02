Pogacar macht Gesamtsieg perfekt - Groenewegen im Sprint geschlagen

An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich auf der 98 Kilometer kurzen Schlussetappe mit Start in Paterna und Ziel in Valencia nichts mehr. Den Rundfahrtsieg feierte der am Donnerstag und Samstag ebenfalls zweimal als Etappengewinner erfolgreiche Slowene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Australier Jack Haig (Mitchelton - Scott).

Tao Geoghegan Hart (Ineos) wurde mit demselben Rückstand Gesamtdritter.

