Schon vor langer Zeit habe sich Ullrich bei ihm entschuldigt, berichtet Schweiger im Interview mit der "Bild". Der beliebte Schauspieler selbst hatte vor drei Jahren die Polizei gerufen, als der Ex-Radstar uneingeladen auf sein Grundstück gelangt war und ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt hatte.

Daraufhin wurde Ullrich in Handschellen abgeführt. Geschichten, die der Vergangenheit angehören.

Schweiger freut sich, dass sein Kumpel wieder zu sich selbst gefunden hat. "Wir haben telefoniert, und er hat sich bedankt für alles. Wir sind Freunde. Ich freue mich wahnsinnig, dass es ihm gut geht und bin sehr stolz auf ihn", meint der 57-Jährige.

Ullrich selbst resümiert im Podcast "The Move" von Ex-Radlegende Lance Armstrong schonungslos: "Ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani: fast tot. Ich habe drei Jahre geschlafen und brauchte die Zeit für mich. Aber jetzt ist mein Hirn wieder klar."

Armstrong-Bilder beweisen: So gut geht es Ullrich

Wie gut es Ullrich derzeit geht, belegen Radtour-Bilder vom vergangenen Wochenende , die Armstrong am Montag bei Twitter hochlud. Dazu schrieb der 50-Jährige: "Es bedeutet mir die Welt, mit Jan Ullrich auf Mallorca zu fahren und mir auf dem Rad von ihm in den Hintern treten zu lassen."

Auch bei Instagram schwärmte Armstrong über die positive Entwicklung seines einstigen Kontrahenten: "Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was es mir (und Millionen anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen. Ich bin so stolz auf dich, Champ, und ich liebe dich und werde immer für dich da sein."

