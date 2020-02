"Es ist eine Last abgefallen", sagte Bundestrainer Sven Meyer. Das Quartett Felix Groß, Theo Reinhardt, Nils Schomber und Domenic Weinstein belegte den sechsten Rang und hat weiterhin die Chance auf Bronze. Eine überragende Leistung zeigten die mitfavorisierten Dänen, die in 3:46,579 Minuten für den ersten Weltrekord der WM sorgten.

Der Vierer der Frauen beendete die Qualifikation in 4:15,477 Minuten auf Rang sieben. Das Quartett mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Gudrun Stock zeigte lange einen konstanten Lauf, ein Wechselfehler am Ende sorgte allerdings für Chaos. "Die Form stimmt eigentlich. Ich hoffe, dass wir zeigen können, was wir draufhaben", sagte Brennauer.

Das könnte Dich auch interessieren: Ackermann geschlagen: Groenewegen holt vierte Etappe