Radsport

Rad-WM - Antonia Niedermaier überglücklich über WM-Bronze: "Hatte ich nicht erwartet"

Antonia Niedermaier hat am Dienstag bei der Straßen-WM in Belgien im Einzelzeitfahren der Juniorinnen Bronze geholt und dem Bund Deutscher Radfahrer damit die erste Medaille bei diesen Welttitelkämpfen beschert. Und dass, obwohl ihr der sehr flache Kurs eigentlich gar nicht so liege, wie sie im Eurosport-Interview verriet.

00:01:32, vor 34 Minuten