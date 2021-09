Radsport

Tony Martin bei Rad-WM gewürdigt: Vierfacher Weltmeister in seinem letzten Rennen gefeiert

Tony Martin bei Rad-WM gewürdigt: Der vierfache Zeitfahr-Weltmeister wird in seinem letzten Rennen gefeiert - eine große Karriere mit vielen Erfolgen endet in Flandern nach vielen Jahren mit Etappensiegen und dem Gelben Trikot bei der Tour de France, Olympia-Silber in London 2012 und vielen weiteren Highlights.

