Das sechsköpfige slowenische Team wird von Tadej Pogacar angeführt. Dagegen werden weder Primoz Roglic noch Matej Mohoric die Reise nach Australien antreten. Pogacar hatte zuletzt den GP de Montréal gewonnen, Roglic dagegen musste als Titelverteidger die Vuelta a Espana nach einem Sturz aufgeben.

Mohoric war nach der Tour de France am Epstein-Barr-Virus erkrankt. Nationalcoach Uros Murn bezeichnete bei der Präsentation des Aufgebots auf einer Pressekonferenz in Ljubljana Pogacar als uneingeschränkten Kapitän und Jan Tratnik als "Plan B".

Mit Mathieu van der Poel als Kapitän gehen die Niederlande ins Straßenrennen - doch auch Paris-Roubaix-Sieger Dylan van Baarle hat im vergangenen Jahr mit seinem zweiten Platz bei der WM in Flandern gezeigt, dass Oranje im Finale auf ihn zählen kann.

Ohne Thomas Pidcock reisen die Briten nach Australien. Die Führungsrolle übernimmt in einem sehr jungen Team Zeitfahrmeister Ethan Hayter, der eine Außenseiterchance auf Edelmetall hat.

Belgien will Schmach vergessen machen

Ohne seinen Topstar Richard Carapaz geht Ecuador ins Rennen. Sein Teamkollege Jhonatan Narvaez ist der einzige Starter der Südamerikaner. Über vier Startplätze verfügt das österreichische Team, an dessen Spitze bei seiner Altersklassen übergreifend neunten WM Lukas Pöstlberger steht. Deutschland schickt sechs Starter nach Down Under, das Aufgebot wird angeführt von Nikias Arndt und Georg Zimmermann.

Die Belgier stellen mit Remco Evenepoel und Wout Van Aert gleich zwei Kandidaten für das Regenbogentrikot und wollen in Australien die Scharte der letztjährigen Weltmeisterschaften auswetzen, als sie beim Heimspiel in Leuven im Kampf um die Medaillen leer ausgingen.

In Abwesenheit von Mads Pedersen, dem Weltmeister von Harrogate 2019, und Tour-Sieger Jonas Vingegaard verteilen die Dänen die Kapitänsrollen auf mehrere Fahrer wie Routinier Jakob Fuglsang, Magnus Cort, Soren Kragh Andersen und Youngster Mattias Skjelmose Jensen.

Dagegen gehen die Australier mit nur einem erklärten Kapitän ins Heimrennen: Der ehemalige U23-Weltmeister Michael Matthews will nach einer Silber- (2015) und einer Bronzemedaille (2017) nun auch in der Elite endlich Gold gewinnen.

WM-Aufgebote für Australien im Überblick

Slowenien: Tadej Pogacar, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Pimozic, David Per, Jan Tratnik

Niederlande: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Taco van der Hoorn, Jan Maas, Bauke Mollema, Wout Poels

Großbritannien: Ethan Hayter, Luke Rowe, Jake Stewart, Ben Swift, Connor Swift, Ben Tulett, Ben Turner, Fred Wright

Ecuador: Jhonatan Narvaez

Österreich: Lukas Pöstlberger, Tobias Bayer, Felix Gall, Sebastian Schönberger

Deutschland: Nikias Arndt, Nico Denz, Miguel Heidemann, Jonas Koch, Jannik Steimle, Georg Zimmermann

Belgien: Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout Van Aert, Nathan Van Hooydoonck

Dänemark: Mikkel Bjerg, Magnus Cort, Jakob Fuglsang, Mikkel Honoré, Alexander Kamp, Soren Kragh Andersen, Michael Morkov, Mattias Skjelmose Jensen

Australien: Heinrich Haussler, Ben O’Connor, Luke Durbridge, Michael Matthews, Nick Schultz, Simon Clarke, Jai Hindley, Luke Plapp

