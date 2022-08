Danach geht es nach Frankreich, wo am 28. August die Bretagne Classic-Ouest-France ansteht.

Schließlich bestreitet Van Aert in Übersee noch die beiden kanadischen WorldTour-Rennen GP de Québec (9. September) und GP de Montréal (11. September).

Ad

Laut "Het Laatste Nieuws" wird der 27-Jährige in der Woche zwischen den Hamburger Cyclassics und der Bretagne Classic in seiner belgischen Heimat trainieren und sechs Nächte in einem Höhenzelt schlafen.

Portugal-Rundfahrt Fieser Sturz: Fahrer crasht gegen Hauswand bei Portugal-Rundfahrt VOR 18 STUNDEN

In Australien wird Van Aert auf das WM-Einzelzeitfahren verzichten, bei dem er in den beiden vergangenen Jahren jeweils hinter Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Silber holte, und sich auf das WM-Straßenrennen am 18. September konzentrieren.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trotz stolzer Preise: Ullrichs "Re:Tour 2022" bereits ausgebucht

Kopfüber in den Wald: Kurioser Crash bei Burgos-Rundfahrt

Europameisterschaften Doppelspitze als Medaillenhoffnung - Duo führt deutsches Team an VOR 21 STUNDEN