Der Sturz im Mixed-Zeitfahren ereignete sich nur wenige Minuten nach dem Start. Die 39-Jährige verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Rad und krachte in die Streckenbegrenzung.

"Auf dem Weg ins Krankenhaus zum Röntgen meiner rechten Seite. Alles ist geprellt und ich bin besonders besorgt über meinen rechten Ellbogen/Arm", schrieb die Niederländerin wenig später auf ihren sozialen Kanälen.

"Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sieht so aus, als wäre der Reifen geplatzt, nachdem ich den Randstein getroffen habe. Das war also nicht das Problem", grübelte sie über die Ursache des Unfalls: "Irgendetwas hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht, aber was auch immer die Ursache war: Es wird mir nicht helfen oder meine Situation ändern."

Dass van Vleuten am Donnerstag wieder im Sattel sitzt, ist ein gutes Zeichen im Hinblick auf das Straßenrennen der Damen am Samstagmorgen.

Teilte Teamkollegin Riejanne Markus bei Instagram. Fotocredit: Instagram

