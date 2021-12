Radsport

Zoe und Magnus Backstedt: Zukunft und Vergangenheit einer Radsport-Familie

Zoe und Magnus Backstedt: Zukunft und Vergangenheit einer Radsport-Familie, wie es so keine zweite derzeit im Peloton gibt. Vater Magnus gewann einst Paris-Roubaix gegen Fabian Cancellara & Co. sowie eine Tour-Etappe, Tochter Zoe ist in den Nachwuchsklassen Europameisterin im Cross und Weltmeisterin auf der Straße. Und das könnte erst der Anfang einer ganz großen Karriere sein.

00:04:48, 01/12/2021 Am 17:33