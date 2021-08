Rhythmische Sportgymnastik

Olympia 2021 - Rhythmische Sportgymnastik: Bulgarien entthront ROC-Team und holt Gold - Highlights

Große Überraschung in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen in Tokio: Die hochfavorisierten Athletinnen des Russischen Olympischen Komitees mussten sich Bulgarien geschlagen geben und mit Silber begnügen. Die Bulgarinnen konnten ihr Glück kaum fassen. Die Highlights der Entscheidung in der Rhythmischen Sportgymnastik.

