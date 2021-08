"Der Olympiagott will nicht, dass ich Olympiasieger werde", sagte Stäbler: "Ich habe gesagt, dass ich alles gebe, was ich drauf habe. Das habe ich getan. Es ist sehr, sehr schade, wie es gelaufen ist. Für mich lebt der Traum der olympischen Medaille immer noch."

Er werde den Kampf am Abend nicht verfolgen, aber "ich werde jetzt für einen kurzen Moment Iran-Fan. Er wird gewinnen, und morgen werden wir Dritter. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Der Traum lebt", sagte Stäbler.

Zum Auftakt hatte er den serbischen Europameister Mate Nemes bezwungen. Der 32-jährige Stäbler bestreitet in Japan seinen letzten internationalen Wettkampf. Der deutsche Vorzeigeringer der vergangenen Jahre hofft auf den ersten Sprung auf das Olympia-Podium.

In der Klasse bis 87 kg verlor Denis Kudla (Nackenheim) sein Viertelfinale gegen den ungarischen Vizeweltmeister Victor Lorincz. Zuvor hatte er den Kasachen Nursultan Tursynow bezwungen. Kudla hatte 2016 in Rio mit Bronze die einzige deutsche Ringermedaille geholt. Für eine Wiederholung muss auch er zunächst hoffen, dass sein Bezwinger am Abend gegen den Ägypter Mohamed Metwally in den Endkampf einzieht.

