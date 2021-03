Publiziert 23/03/2021 Am 11:50 GMT | Update 23/03/2021 Am 11:51 GMT

"Was Etienne gestern im Halbfinale gegen den favorisierten Aserbaidschaner Murad Mamadov gezeigt hat, war Wahnsinn, mit so einer Willensstärke und dem Glauben an den Sieg bis zur letzten Sekunde zu ringen, zeigt, dass bei solchen Wettkämpfen alles möglich ist", sagte Bundestrainer Michael Carl.

Der DRB schickt damit mindestens sieben Athleten nach Tokio.

Die letzte Qualifikationschance bietet sich beim Turnier in Sofia (6. bis 9. Mai).

