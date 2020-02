Ringer auch ohne Abschluss-Medaille mit guter EM-Bilanz

Der Freiburger Freistil-Spezialist Lars Schäfle ließ in der 86-kg-Klasse am Sonntag im Kampf um Bronze die Chance auf den achten Podiumsplatz für das deutsche Team ungenutzt. Dagegen hatte sein Schifferstädter Stil-Kollege Horst Lehr 24 Stunden vorher in der Klasse bis 57 kg Bronze gewonnen.

Mit Gold für den dreimaligen Weltmeister Frank Stäbler sowie einmal Silber und fünfmal Bronze übertraf die Bilanz des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) in Italien das Ergebnis von 2019. Vor Jahresfrist hatten die DRB-Aktiven in Bukarest zweimal Silber und dreimal Bronze geholt.

Schäfle unterlag nach seiner Achtelfinalniederlage und einem Hoffnungsrunden-Erfolg im kleinen Finale dem Weißrussen Rasul Zichajeu knapp 4:5. Lehr hingegen hatte tags zuvor mit einem 6:3 gegen den Bulgaren Iwo Angelow den Sprung auf das Podest geschafft.