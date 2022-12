Eine Woche nach dem österreichischen Dreifachsieg in Innsbruck siegten die Weltmeister am Samstag im kanadischen Whistler vor den Peking-Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Platz drei ging an die Innsbruck-Sieger Juri Gatt/Riccardo Schöpf.

Bei den Frauen verpasste das Rodel-Doppel Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) trotz guter Ausgangslage den ersten Sieg der noch jungen Weltcup-Saison. Die zur Halbzeit führenden Deutschen rutschen nach dem zweiten Lauf noch auf den dritten Platz ab. Nach Platz zwei in Innsbruck war es aber immerhin das zweite Podest in Folge für das Duo. Der Sieg ging an Andrea Vötter/Marion Oberhofer (Italien) vor Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Österreich).

Eggert/Benecken sicherten sich auch dank eines Bahnrekords im zweiten Lauf mit 0,051 Sekunden Vorsprung auf die Olympiasieger Wendl/Arlt ihren 52. Weltcupsieg. Nach dem ersten Durchgang hatte es sogar nach einem deutschen Dreifacherfolg ausgesehen, doch die Drittplatzierten Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Schwarza/Zella-Mehlis) fielen im zweiten Durchgang auf Rang fünf zurück.

Im Doppel-Gesamtweltcup der Doppel rückten Eggert/Benecken mit ihrem ersten Podestplatz der Saison hinter Gatt/Schöpf auf den zweiten Platz vor. Wendl/Arlt liegen auf Rang fünf, Orlamünder/Gubitz sind Siebte.

