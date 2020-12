Der Olympiasieger raste beim fünften Saisonrennen am Sonntag im Eiskanal von Winterberg zum nächsten Sieg und bleibt in der laufenden Weltcup-Saison ungeschlagen.

"Es freut mich riesig. Ein perfekter Schlitten, und am Start klappt es auch richtig gut - im Moment passt einfach alles zusammen", schwärmte Loch am ARD-Mikrofon: "Ich will jetzt so weitermachen. Wir haben heute alles richtig gemacht."