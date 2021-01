Der 31-Jährige krönte sich am Samstag auf der schwierigen Bahn im lettischen Sigulda zum Europameister und holte sich diesen Titel damit nach vier Jahren zurück. Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) sorgte als Zweiter mit schon mehr als zwei Zehntelsekunden Rückstand für einen deutschen Doppelsieg. Dominik Fischnaller aus Italien holte Bronze.

"Im zweiten Lauf war ich am Start nochmal schneller, oben in der Bahn lief es auch nochmal besser und unten raus war es ein super Durchgang", sagte Loch, das Rennen sei aus deutscher Sicht "einfach perfekt" gelaufen: "Ich glaube, einen Doppelsieg hatten wir in Sigulda noch nie, das ist richtig geil."