Beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls stürzte Loch am Sonntag im zweiten Lauf und landete nur auf dem 15. Platz, Gastgeber Österreich feierte vor den Augen des neuen Trainers Hackl einen Vierfach-Sieg: Nico Gleirscher gewann vor Wolfgang Kindl, Jonas Müller und David Gleirscher.

Loch war schon nach dem ersten Lauf als Sechster ohne Chance auf den Sieg, im zweiten Durchgang stürzte er kurz vor dem Ziel heftig. Loch wirkte angeschlagen, kletterte aber selbständig aus dem Eiskanal. Zuvor hatten auch schon die deutschen Frauen und Doppelsitzer alle Siege den Österreichern überlassen müssen.

Ad

Hackl hatte im Sommer die Seiten gewechselt, der langjährige Trainer der Deutschen arbeitet nun für Österreichs Verband. Sein neuer Arbeitgeber will damit mittelfristig an den deutschen Rodlern vorbeiziehen, und Österreich sendete am Wochenende gleich mal ein Zeichen der Stärke. Die kommenden Übersee-Weltcups in Whistler/Kanada und Park City/USA dürften allerdings ein klareres Bild der Kräfteverhältnisse liefern.

Rodeln Deutsche Rodler bei Weltcupauftakt noch ohne Sieg VOR 21 STUNDEN

In Innsbruck war Österreich nicht zu schlagen. Bei den Frauen musste sich die deutsche Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) mit Rang drei begnügen, Madeleine Egle gewann ihr Heimspiel vor Emily Sweeney (USA). Deutschlands Rekord-Winterolympionikin Natalie Geisenberger fehlt in diesem Winter, sie erwartet ihr zweites Kind.

Die deutschen Doppelsitzer verpassten beim Dreifach-Triumph der Österreicher sogar das Podest. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) wurden beim Sieg von Juri Gatt/Riccardo Schöpf nur Vierter vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Bei der Weltcup-Premiere der Frauen-Doppler wurden Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) Zweite hinter Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Österreich).

Innsbruck Taubitz rast zum Auftakt aufs Podium - Frauen-Doppel jubelt bei Premiere VOR EINEM TAG