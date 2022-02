Denn bis vor Kurzem gab es einen solchen Verband noch gar nicht. Es fehlten schlicht und ergreifend irische Rodler.

Mit Desmond, die in England im Southend University Hospital in Essex auch als Ärztin arbeitet, hat sich das verändert. Ihren Olympiatraum musste die junge Athletin allerdings größtenteils selbst finanzieren. Denn einen Zuschuss für Rodler*innen gab es in Irland nicht. Auch online sammelte Desmond deshalb Spenden, um ihren großen Wunsch realisieren zu können.

2006 bei den Olympischen Spielen in Turin hatte die damals Achtjährige erstmals Rennrodeln verfolgt.

Ihre Wahl auf diesen aus irischer Sicht ungewöhnlichen Sport erklärte Desmond in der "Irish Times: "Ich glaube, es lag wirklich daran, dass es niemanden gab, der mir als Vorbild dienen konnte. Es gab keine Rennrodlerin in Großbritannien oder Irland. Und da ich mich selbst nicht vertreten sah, wollte ich mich selbst vertreten."

Elsa Desmond zur Fahnenträgerin gewählt

Wenn sie sich "etwas in den Kopf gesetzt habe", setze sie es immer um, meinte Desmond. Ihr ganz großes Ziel waren eigentlich die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026. Nun geht der Olympia-Traum schon vier Jahre früher in Erfüllung. Eine besondere Ehre wird der 24-Jährigen zusätzlich in Peking zu Teil.

Denn Desmond wurde als irische Fahnenträgerin für die Eröffnungsfeier ausgewählt. "Es ist eine große Ehre (...) und mir fehlen die Worte. Es war schon lange mein Traum, mein Land auf diesem Spitzenniveau zu vertreten. Aber die Mannschaft in wenigen Tagen ins Stadion zu führen, wird mir jede Sekunde dieses Erlebnisses wert sein", schrieb Desmond auf Instagram.

Am 7. und 8. Februar (jeweils ab 12:50 Uhr live bei Eurosport) wird es für die junge Irin dann im Eiskanal ernst. Der Olympiatraum ist danach erst einmal vorbei. Denn schon am 11. Februar wird Desmond zu ihrer nächsten Schicht im Krankenhaus erwartet.

