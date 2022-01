Johannes Ludwig scherzte locker herum, beflügelt vom fünften Saisonsieg und seinem vorzeitigen, ersten Triumph im Gesamtweltcup. Der Olympia-Dritte "haderte" einzig mit dem sicher geglaubten Startrekord, der sich als Fehlinfo des Bundestrainers entpuppte. "Sicher, dass ich ihn verpasst habe?", fragte Ludwig leicht ungläubig: "Oh, ich dachte Norbert Loch hätte mir gesagt, ich hab ihn. Jetzt bin ich enttäuscht, muss ich sagen."

Der dominierende Rennrodler der laufenden Saison hatte allen Grund, am Fuße seiner Heimbahn in Oberhof zu Scherzen aufgelegt zu sein. Mit Bahnrekord in beiden Läufen führte Ludwig (35) einen deutschen Dreifacherfolg vor Max Langenhan und dem früheren Dominator Felix Loch an - und fliegt nach dem abschließenden Weltcup in St. Moritz (22./23. Januar) in drei Wochen als Goldfavorit zu den Winterspielen nach Peking.

"Es lief heute wirklich wie am Schnürchen. Es gibt Tage, da geht vieles auf. Insgesamt war es echt schön", sagte Ludwig: "Ich habe mich auf der Bahn richtig wohlgefühlt, es hat richtig viel Spaß gemacht."

Auch Loch (32) tankte weiter Selbstvertrauen mit Blick auf Olympia. Die Formkurve des Rekord-Weltmeisters zeigt nach einer schwierigen Saison und einer Zwangspause durch eine Corona-Infektion im Dezember auch in Oberhof weiter nach oben. "Es war ein super Tag. Im Moment bin ich voll happy, vorne auf dem Podest zu stehen. Vor allem nach meiner Corona-Infektion", sagte Loch und lobte seinen Teamkollegen: "Der Hansi hat heute zweimal einen richtig geilen Lauf hingelegt und verdient gewonnen."

Taubitz und deutsche Doppelsitzer mit Medaillenambitionen

Bei den Frauen untermauerte Julia Taubitz ebenfalls ihre Medaillen-Ambitionen für Peking und stellte die Weichen für ihren zweiten Sieg im Gesamtweltcup. Die Weltmeisterin fuhr am Sonntag beim vorletzten Rennen der Saison in Oberhof beim Sieg von Rivalin Madeleine Egle auf Platz zwei und damit zum ersten Mal aufs Podest auf dieser Bahn.

Taubitz landete in neun der bislang zehn Weltcuprennen auf einem der ersten beiden Plätze und führt die Gesamtwertung daher vor dem letzten Rennen in St. Moritz souverän mit 57 Punkten Vorsprung auf Egle an.

Das exzellente deutsche Wochenende am Kamm des Thüringer Waldes rundeten die Doppelsitzer ab: Toni Eggert/Sascha Benecken setzten mit Bahnrekorden in beiden Läufen das nächste Ausrufezeichen. Die Weltmeister aus Thüringen siegten eine Woche nach ihrem Erfolg im lettischen Sigulda auch beim vorletzten Weltcup. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt machten den deutschen Doppeltriumph perfekt.

Peking kann also kommen, befand auch Bundestrainer Loch: "Man wird etwas ruhiger, wenn man sieht, wie stabil die Burschen hier die Leistungen abgerufen haben."

