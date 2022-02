Die deutschen Rodler um Johannes Ludwig sind mit einem erfolgreichen Beginn in die olympischen Wettbewerbe von Peking gestartet. Beim Einsitzer der Männer holte Johannes Ludwig sensationell die erste deutsche Goldmedaille.

Der einstige Dominator Felix Loch raste als Vierter knapp am Podest vorbei, am Ende fehlten etwa zwei Zehntelsekunden auf Bronze.

Ludwig behauptete im entscheidenden Lauf seine Führung vor dem Österreicher Wolfgang Kindl, der Vorsprung nach vier Durchgängen betrug 0,160 Sekunden. Auf der imposanten Bahn im Xiaohaituo-Gebirge bewahrheitete sich letztlich, was die Fahrer zuvor prognostiziert hatten: Der konstanteste Rodler gewinnt - und das war Ludwig.

Der Liveticker der beiden letzten Läufe zum Nachlesen:

15:15 Uhr - Auf Wiedersehen

Damit verabschiede ich mich aus dem Yanqing National Sliding Centre. Morgen gegen 12:50 Uhr MEZ starten dann die Frauen im Einsitzer mit dem ersten Lauf. Das Finale der Frauen gibt es dann am Dienstag gegen 14:35 Uhr MEZ. Bis dahin auf Wiedersehen und einen schönen Sonntag!

15:02 Uhr - Endergebnis

Johannes Ludwig behält die Nerven und holt die erste deutsche Olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Peking. Mit einer abgeklärten letzten Fahrt setzt er sich vor dem Österreicher Wolfgang Kindl durch, der Silber gewinnt. Bronze geht an den Italiener Dominik Fischnaller, für Felix Loch bleibt der undankbare vierte Platz. Max Langenhan kommt bei seinen ersten Olympischen Spielen auf den sechsten Platz.

14:57 Uhr - Johannes Ludwig (GER)

Wie cool ist jetzt Johannes Ludwig? Der Deutsche startet mit leicht schneller als Kindl und macht im ersten Drittel einen kleinen Fehler. Der Vorsprung bleibt jedoch konstant und am Ende fährt es Ludwig ganz cool runter. Mit 0,160 Sekunden Vorsprung auf Kindl fährt er zu Gold! Am Ende ist es sogar die Laufbestzeit, eine hervorragende Fahrt von Ludwig. Gold für Deutschland!

14:55 Uhr - Wolfgang Kindl (AUT)

Jetzt geht es um Gold! Kindl startet gut aus dem Häuschen und fährt ambitioniert auf Sieg. Es ist eine fehlerfreie Fahrt und natürlich Platz eins. Mit 57,238 Sekunden hat er Silber sicher, doch reicht diese Zeit auch für Gold?

14:53 Uhr - Dominik Fischnaller (ITA)

Jetzt wird es spannend, denn es geht um die erste Medaille! Dominik Fischnaller zeigt eine nervöse Fahrt und verliert Zeit auf Loch. Am Ende behält er jedoch die Nerven und fährt mit 57,420 Sekunden auf eins. Damit ist Bronze für Fischnaller sicher.

14:51 Uhr - Kristers Aparjods (LET)

Der Lette ist der nächste Fahrer. Am Start ist er leicht schneller als Loch, verliert dann aber kurz vor dem Ziel die Kontrolle und fällt auf Platz zwei zurück. Loch ist schon Vierter!

14:48 Uhr - Felix Loch (GER)

Jetzt geht es um die Medaillen und mit Felix Loch steht der nächste Deutsche oben! Am Start ist er direkt schneller als noch im dritten Lauf, am Ende ist es jedoch mit 57,485 Sekunden nur die dritte Laufzeit. Er ist zwar momentan Erster, doch reicht das, um die anderen Fahrer angreifen zu können?

Im Attackemodus: Loch legt alles rein in den letzten Lauf

14:46 Uhr - Gints Berzins (LET)

Der erst 19-Jährige Gints Berzins ist der nächste Starter. Und er verliert gegen den Deutschen am Start, gegen Ende ist es eine sehr enge Fahrt, doch der Deutsche bleibt vorne! Berzins auf Platz zwei und damit in den Top Sieben.

14:44 Uhr - Max Langenhan (GER)

Und der erste Deutscher steht am Start. Max Langenhan zeigt seine beste Fahrt. Er übernimmt die Führung mit Laufbestzeit in 57,429 Sekunden.

14:41 Uhr - Chris Mazdzer (USA)

Acht stehen noch oben. Der erste davon ist der Silbermedaillengewinner von 2018 Chris Mazdzer. Gute Fahrt vom US-Amerikaner, er behauptet seine Führung und wird mindestens Achter. Am Ende steht eine Zeit von 57,779 Sekunden.

14:38 Uhr - Repilov (ROC) / Felderer (ITA) Pavlichenko (ROC)

Repilov zeigt ebenfalls eine gute Fahrt und schiebt sich an die Spitze, der Vorsprung vor Gleirscher war fast eine Sekunde, etwas mehr als eine halbe hat der Russe am Ende noch. Der Italiener Felderer ist langsamer als Repilov und fällt auf zwei zurück. Neun stehen noch oben, der Russe Pavlichenko ist der nächste. Auch er fällt hinter seinen Landsmann Repilov zurück und ist damit nur zweitbester Russe. Die Entscheidung kommt näher.

14:33 Uhr - Gorbatcevich (ROC) / Gleirscher D. (AUT) / West (USA)

Und Gorbatcevich kommt an die Zeit von Gleirscher nicht ran, er verliert am Ende sogar eine halbe Sekunde. Dann kommt David Gleirscher und wieder kommt der Österreicher fast zum Sturz. Ein absolut gebrauchter Tag, er fällt hinter den Russen auf Platz drei zurück. Der US-Amerikaner West schiebt sich mit einer soliden Fahrt zwischen Nico Gleirscher und den Russen Gorbatcevich auf zwei.

14:28 Uhr - Ferlazzo (AUS) / Watts (CAN) / Gleirscher N. (AUT)

Und Nico Gleirscher zeigt wieder einen starken Lauf und dürfte noch einige Positionen gutmachen. Auch der Australier Ferlazzo grinst im Ziel und ist sehr zufrieden. Watts fällt auch hinter den Australier zurück.

14:20 Uhr - Gustafson (USA) / Kohala (SWE) / Darznieks (LET)

Weiter geht's mit dem vierten und letzten Lauf der Männer im Einsitzer. Jetzt sind noch die besten 20 Athleten am Start. Und de Start machen Gustafson, Kohala und Darznieks. Der US-Amerikaner zeigt einen guten Lauf und geht an dem Schweden vorbei. Darznieks bleibt vor Gustafson und wird mindestens 18.

13:38 Uhr - Loch muss um Medaille bangen

Felix Loch muss vor dem vierten und letzten Lauf um eine Medaille bangen. Der Deutsch verliert Zeit auf seine Kontrahenten und rutscht auf Platz fünf ab. Der Lauf im Video:

Rückschlag für Loch im dritten Lauf - Medaille rückt in Ferne

13:30 Uhr - Aktueller Zwischenstand

Johannes Ludwig ist auch nach dem dritten Lauf auf dem besten Wege zur Goldmedaille. Mit neuem Bahnrekord in 57,043 Sekunden vergrößert er den Vorsprung auf den Österreicher Wolfgang Kindl leicht und hat vor dem letzten Lauf einen Vorsprung von 0,113 Sekunden. Auf Rang drei weiterhin der Italiener Dominik Fischnaller, Felix Loch zeigte wieder keine ideale fahrt und liegt auf Platz fünf. Sein Rückstand auf den Bronzerang beträgt 0,127 Sekunden. Max Langenhahn ist auf Platz sieben wiederzufinden.

Der finale und vierte Lauf geht um 14:15 Uhr los! Diesmal dann mit der umgekehrten Startreihenfolge, Ludwig ist also als letzter Athlet an der Reihe.

Streckenrekord im dritten Lauf: Ludwig greift nach Gold

13:19 Uhr - Gleirscher (AUT) / Darznieks (LET) / Dukach (UKR)

Mit dem anderen Gleirscher-Bruder startet natürlich jemand so weit hinten, der dort normalerweise nicht hingehört. Und dass er es kann, zeigt der Österreicher in Lauf drei. 57,370 und die drittbeste Laufzeit, "warum nicht gleich so" hört man den Österreicher fluchen. Darznieks und Dukach kommen als 18. und 22. ins Ziel.

13:12 Uhr - Gustafson (USA) / Ferlazzo (AUS) / Kohala (SWE)

Gustafson zeigt seinen schwächsten Lauf bisher, Ferlazzo seinen besten, also geht der Australier sogar bis auf Platz 16 vor. Auch Kohala legt in Lauf drei die beste persönliche Laufzeit hin und klettert auf Platz 17.

13:03 Uhr - Cretu (ROU) / Ninis (SLO) / Watts (CAN)

Watts zeigt den besten Lauf der drei folgenden Athleten, auch weil sowohl Ninis und Cretu nur knapp einem Sturz entgehen. Platz 15 für Watts, 17 für Ninis und 18 für Cretu.

12:55 Uhr - Felderer (ITA) / Repilov (ROC) / Gorbatcevich (ROC)

Die nächsten Athleten sind der Italiener Felderer und die beiden Russen Repilov und Gorbatcevich. Felderer und Repilov reihen sich auf den Plätzen zehn und elf ein. Gorbatcevich zeigt eine fehlerbehaftete Fahrt und rutscht sogar ganz knapp hinter Gleirscher auf den zwischenzeitlich 14. und letzten Platz ab.

12:52 Uhr Mazdzer (USA) / Pavlichenko (ROC) / West (USA)

Bei den nächsten drei Athleten ändert sich die Reihenfolge nur minimal, alle profitieren vom Fehler von Gleirscher. Mazdzer liegt auf Rang acht direkt hinter Max Langenhan, jedoch fehlt dem US-Amerikaner schon fast eine Sekunde. Pavlichenko etwa zwei zehntel dahinter, West reiht sich zeitlich knapp vor Gleirscher ein, auch da war ein Fehler zu erkennen.

12:48 Uhr - David Gleirscher (AUT)

Für den Österreicher sind jegliche Hoffnungen auf eine Medaille futsch. Bei der Ausfahrt aus Kurve 13 kippt der Schlitten, Gleirscher rettet sich grade so und rutscht dann nur noch ins Ziel. Damit wird er weit zurückfallen. Ein gebrauchter Wettkampf für beide Gleirscher-Brüder.

12:46 Uhr - Max Langenhahn (GER)

Auch der letzte Deutsche Langenhahn zeigt eine solide Fahrt. Auf den Letten Berzings verliert er minimal, bleibt damit auf Rang sechs.

12:44 Uhr - Gints Berzings (LET)

Berzings zeigt einen soliden, aber keinen herausragenden Versuch. Er bleibt auf Platz fünf, den Abstand auf seinen Teamkollegen Aparjods ist größer geworden, der auf Loch etwas kleiner.

12:42 Uhr - Kristers Aparjods (LET)

Der Lette nutzt das und zieht an Loch vorbei. Mit 57,399 Sekunden rückt Aparjods auf Platz vier, der Vorsprung vor Loch jedoch ist minimal.

12:39 Uhr - Felix Loch (GER)

Und Loch zeigt wieder keinen sehr guten Lauf und bleibt hinter Fischnaller. Am Start verliert der Deutsche wieder deutlich auf den Italiener, am Ende steht eine Zeit von 57,510 Sekunden.

12:37 Uhr - Dominik Fischnaller (ITA)

Und hier geht es wohl um Bronze. Fischnaller zeigt nicht den besten Lauf und verliert auf das Führungsduo. Nur 57,461 Sekunden, kann Loch kontern?

12:34 Uhr - Wolfgang Kindl (AUT)

Und der Österreicher kommt nicht an Ludwig ran. Am Start verliert Kindl Zeit, bis zum Ziel bleibt dieser Abstand relativ konstant. Am Ende sind 0,113 Sekunden auf Ludwig.

12:30 Uhr - Johannes Ludwig (GER)

Johannes Ludwig legt als vor! Gestern hat er den Bahnrekord und den Startrekord gebrochen, heute ist er wieder schnell am Start und zieht den Lauf super nach unten. Am Ende ist es mit 57,043 Sekunden der nächste Bahnrekord. Super Leistung vom Deutschen!

INFO - Reihenfolge

Um 12:30 Uhr geht's mit dem dritten Lauf bei den Rodlern los. Dieser richtet sich nach der Reihenfolge des Zwischenstandes. Den Anfang machen wird also der Führende Johannes Ludwig, gefolgt vom Österreicher Wolfgang Kindl. Erst im vierten Lauf wird die Reihenfolge der Starter dann umgekehrt.

INFO - Ausgangslage

Ein kurzer Überblick zur Ausgangslage vor dem dritten Lauf:

1. Johannes Ludwig (Deutschland) 1:54.501

2. Wolfgang Kindl (Österreich) 1:54.540

3. Dominik Fischnaller (Italien) 1:54.805

4. Felix Loch (Deutschland) 1:54.883

5. Kristers Aparjods (Lettland) 1:54.961

7. Max Langenhan (Deutschland) 1:55.142

INFO - Herzlich willkommen

12:30 Uhr beginnt der dritte Lauf im "Yanqing National Sliding Centre". Der vierte und letzte Lauf beginnt um 14:15 Uhr. Jan-Lucas Krenzer tickert für Euch das Finale im Eiskanal. Die beiden Läufe könnt Ihr natürlich auch im Eurosport Player und bei Eurosport auf Joyn sehen.

