Vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang blieb am Ende beim Einsitzer der Männer aus deutscher Sicht nur die Bronzemedaille für Johannes Ludwig. In diesem Jahr soll das Edelmetall eine andere Farbe haben und bestenfalls mehrere Deutsche Athleten auf dem Treppchen stehen.

Gesamtweltcupsieger Johannes Ludwig hat mit der Führung nach zwei von vier Läufen die beste Ausgangsposition dieses Jahr Gold zu gewinnen, der wohl erfolgreichste deutsche Rennrodler Felix Loch lauert mit einem Rückstand von 0,382 Sekunden auf Ludwig auf dem vierten Platz.

"Morgen beginnt ein neues Rennen", sagte Ludwig nach dem zweiten Lauf, der minimale Abstand auf den Österreicher Wolfgang Kindl (+ 0,039 Sekunden) sei "gar kein Vorteil. Ich werde die Läufe analysieren und versuchen, die kleinen Fehler abzustellen. Wir Rodler sind Perfektionisten, und zu 100 Prozent sauber war das noch nicht."

Loch sieht nun "die Medaille als Ziel, Platz drei ist auf jeden Fall möglich. Man hat heute gesehen, dass hier jeder irgendwo kleine Fehler macht." Sein Abstand auf den Drittplatzierten Dominik Fischnaller aus Italien beträgt immerhin nur 0,078 Sekunden.

Die beiden Finalläufe bei Eurosport.de:

Herzlich willkommen

12:30 Uhr beginnt der dritte Lauf im "Yanqing National Sliding Centre". Der vierte und letzte Lauf beginnt um 13:50 Uhr. Jan-Lucas Krenzer tickert für Euch das Finale im Eiskanal. Die beiden Läufe könnt Ihr natürlich auch im Hallo und herzlich willkommen zum Einsitzer-Finale der Männer im Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022. Um beginnt der dritte Lauf im "Yanqing National Sliding Centre". Der vierte und letzte Lauf beginnt um. Jan-Lucas Krenzer tickert für Euch das Finale im Eiskanal.

