Geisenberger und ihre Teamkolleginnen Julia Taubitz und Dajana Eitberger mussten nach ihrer Ankunft in der chinesischen Hauptstadt in Quarantäne, weil sie beim Flug von Frankfurt am Main nach Peking zu dicht an einer positiv getesteten Person gesessen haben sollen.

Schon dies sei ungerechtfertigt gewesen, monierte die viermalige Olympiasiegerin. Da der Laderaum überfüllt gewesen sei, sei auf den ihnen zugewiesenen Plätzen Gepäck gelagert worden, und sie hätten 30 Reihen weiter vorne gesessen.

Ad

Die Verpflegung im Hotel sei stark verbesserungswürdig. "Wir dürfen nur aus dem Zimmer, wenn Bahntraining ist, bekommen nicht wirklich vernünftiges Essen in Plastikbechern und Tüten vor die Tür gestellt, haben keine Möglichkeit uns zu bewegen", schrieb sie.

Olympia - Rodeln Unfall auf neuer Olympia-Bahn: Polnischer Rodler verletzt 08/11/2021 AM 12:20

Zudem kritisierte sie, dass die Isolation trotz täglich negativer Tests fortgesetzt würde. "Wir haben sieben Tage ausschließlich negative Coronatests in unserer Mannschaft, kein einziger Kontakt zu einem positiv Getesteten!", so Geisenberger.

Kritik an der Organisation

Am Donnerstag hatte die Isolation dann allerdings ein Ende. Geisenberger und ihre Kolleginnen durften wieder außerhalb des Hotelzimmers trainieren.

Auch beim Training an der Olympiabahn gab es Probleme. Es habe keine korrekten Zeitlisten gegeben. Die vorhandenen Zeiten seien "extrem durcheinandergewürfelt" gewesen. Das mache eine Auswertung schwer.

Zuletzt geriet die Bob- und Rodelbahn in Peking bereits negativ in die Schlagzeilen, als der Pole Mateusz Sochowicz im Training in eine dort fälschlicherweise aufgestellte Absperrung raste . Er brach sich das rechte Schienbeim und die linke Kniescheibe.

Witt, Schmitt, Wasmeier, Neuner: Deutschlands größte Olympia-Momente

Rodeln Geisenberger und Loch führen Rodel-Weltcup-Teams an 28/10/2021 AM 14:48