Rodeln

Olympia 2018: Staffel-Gold für Deutschland im Rodeln - Geisenberger und Wendl/Arlt mit je viertem Olympiasieg

Deutschland gewinnt bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang Staffel-Gold im Rodeln. Während es für Johannes Ludwig nach Bronze im Einzel der erste Olympiasieg ist, holen sich Natalie Geisenberger sowie die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt bereits die vierte Goldmedaille ab. Beiden gelingt in Südkorea wie 2014 in Sotschi das Gold-Double.

00:03:00, 11/12/2021 Am 09:30