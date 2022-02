Rodeln

Olympia 2022: Julia Taubitz findet einen versöhnlichen Abschluss in Peking - Sprung in den Top 10

Julia Taubitz landet bei ihren ersten Olympischen Winterspielen in den Top 10. In Peking 2022 findet sie nach dem Sturz am Vortag einen versöhnlichen Abschluss. Im letzten Durchgang gelingt der Deutschen noch der Sprung in die Top 10. Taubitz reiste als heiße Medaillenkandidatin für Deutschland an. Den 4. Lauf seht ihr im Video.

