Rodeln

Olympia 2022 - Rodeln: Bundestrainer Norbert Loch kritisiert die gigantische Olympia-Anlage scharf

Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch übt heftige Kritik an der pompösen Olympia-Anlage in Peking und stellt den Sinn solcher Bauwerke in Frage. Niemand brauche diesen "Gigantismus". Sportlich hofft Loch auf eine Medaille, die Bahn verzeihe aber keine Fehler.

00:01:59, vor einer Stunde