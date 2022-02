Rodeln

Olympia 2022 - Rodeln: Johannes Ludwig und Felix Loch in der Analyse

Johannes Ludwig liegt nach den ersten beiden Läufen bei den Olympischen Spielen in Peking in Führung. Eurosport-Experte Julian von Schleinitz analysiert, warum der Deutsche gerade im ersten Durchgang so stark war, zeigt aber auch die Tücken des Windes und erklärt, warum die Kurve 13 ein "Ritt auf der Kanonenkugel" ist.

00:04:41, vor 3 Stunden