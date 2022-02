Rodeln

Olympia 2022 Peking: Julia Taublitz mit Bahnrekord im Rodeln - Führende nach dem 1. Lauf

Für die Rodlerinnen steht der erste Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking an. Julia Taubitz geht als Weltcup-Führende in das Rennen. Die Deutsche gehört zu den absoluten Medaillenkandidatinnen. Im ersten Lauf von Peking zaubert sie die Bestzeit mit neuem Bahnrekord in den Eiskanal. Damit führt sie nach dem ersten Druchgang.

00:02:06, Gestern Am 14:43